Rendi-Wagner: „Diese Gruppe tut SPÖ nicht gut“

Nach dem lächerlichen Theater um Hinweise auf angebliche Manipulationen hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der ORF-„Pressestunde“ nun jene Kräfte in der SPÖ, die das Ergebnis des Vertrauensvotums (siehe oben auch ihr Video-Statement vom 6. Mai) angezweifelt hatten, als „eher destruktiv“ bezeichnet. Dieses Vorgehen sei „nicht verständlich“ und bringe „die Partei nicht weiter“. Es handle sich aber nur um „einige Wenige, die so sind“, sagte sie am Sonntag, In der Coronavirus-Krise forderte sie ein Konjunkturpaket und Vermögenssteuern.