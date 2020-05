SPÖ-Befragung: Keine Hinweise auf Manipulation

Wahlkommission mit Zweifeln

In der Partei sei man sich sicher, dass bislang noch keine Mitgliederbefragung dermaßen datensicher durchgeführt wurde. Dennoch gab es in der Kommission Mitglieder, dem Vernehmen nach vor allem aus Niederösterreich und der Steiermark, die sich über die mangelnde Überprüfbarkeit der Befragung beschwerten. So vermissten etwa einige Mitlglieder, dass keine Stichproben zur Überprüfung gezogen wurden. Letztlich war das Ergebnis in der vom früheren Wiener Landtagspräsidenten Harry Kopietz geleiteten Wahlkommission aber mehrheitlich - mit 9:5 Stimmen - zur Kenntnis genommen worden, der Parteivorstand segnete es dann einstimmig ab.