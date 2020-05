Anschläge auf Geschäfte: 25-Jähriger festgenommen

Nach Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in der Stadt Waldkraiburg in Oberbayern hat die Polizei einen 25-Jährigen unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der Mann sei in einem Bahnhof in Gewahrsam genommen worden. Auch habe er „Explosivstoffe“ im Gepäck gehabt. Der Mann, eigenen Angaben zufolge selbst deutscher Staatsbürger, habe als Tatmotiv seinen Hass auf Türken und eine antitürkische Gesinnung angegeben. Auch sei er Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS), sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg Freutsmiedl.