Pharmazeut stirbt an Corona-„Heiltrank“

Für die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 gibt es bisher weder ein Medikament noch einen Impfstoff. Weltweit läuft die Suche nach beidem auf Hochtouren. Rund 275.000 Menschen in aller Welt starben bereits an der Viruserkrankung. In Indien wurden bisher knapp 60.000 Infizierte registriert. Das Land verhängte eine drastische Ausgangssperre im Kampf gegen die Pandemie.