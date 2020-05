Färöer-Inseln frei von Covid-19-Infizierten

Bald Rückkehr zur Normalität

Schon bald werde das Land so weit wie möglich zur Normalität zurückkehren können. So sollte die Fußballliga am Samstag den Betrieb wieder aufnehmen - allerdings noch ohne Zuschauer.

Die erste Infektion auf der Inselgruppe war am 3. März bestätigt worden, die letzte am 22. April. Seit Februar waren 8403 der rund 50.000 Einwohner auf den 18 größeren Inseln auf das Virus getestet worden.