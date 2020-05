Hofer: „Zum Glück noch gewisse Selbstbestimmtheit“

Für FPÖ-Chef Norbert Hofer zeigt die EU „durch die Flüchtlings- und Corona-Krise auf, wie verletzlich dieses Konstrukt tatsächlich ist und wie es durch politischen Einfluss ausgehebelt werden kann und wird“. Er betonte in einer Aussendung, die EU sei nicht mit Europa gleichzusetzen, „denn einerseits befinden sich nicht alle Staaten Europas in der EU und anderseits gibt es zum Glück noch eine gewisse Selbstbestimmtheit der einzelnen Länder.“ Eine Selbstbestimmtheit, die, wie er meinte, „uns gerade in Krisenzeiten vor noch mehr Schaden bewahrte“.