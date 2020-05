Erneut tödlicher Schuss auf Afroamerikaner in USA

Trauer und Wut in weiten Teilen der USA

Die beiden Männer, ein Vater und sein Sohn, wurden erst verhaftet, nachdem das Video von der Tat an die Öffentlichkeit gelangt war. Die Polizei und die Staatswanwaltschaft in Georgia kannten die Aufnahmen jedoch schon seit Ende Februar und entschieden sich dennoch gegen eine Anklage. In weiten Teilen der USA löste das Video der Tat Schockreaktionen aus. Viele Menschen glauben, dass die Tat und die ausbleibende Strafverfolgung der Todesschützen rassistische Motive haben könnte.