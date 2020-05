Ex-Ministerin Kneissl schreibt für Putin-Sender

„Auf dem iPhone steht: ,In Kalifornien entworfen, in China zusammengebaut‘. Eine ähnliche Aufschrift auf dem Auto der Zukunft könnte lauten: ,In China entworfen, in Afrika zusammengebaut‘“, so Kneissl in ihrer Kolumne. Die Folge, so die Prognose der Ex-Politikerin: Und wir könnten vielleicht mehr industrielle Friedhöfe in den einst großen Industriegebieten Europas sehen.