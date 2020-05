Trauer um „Simba“: „Großer ging von Löwenbühne“

Auch Tierwelt Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger erinnert sich gerne an ihre erste Begegnung mit der beeindruckenden Raubkatze: „Für mich war ,Simba‘ von Anfang an der König der Tiere“ in Herberstein. Daher habe ich ihn vor 13 Jahren zum Wappentier des Steirischen Landestiergartens auserkoren.“ Seine Seniorenjahre verbrachte „Simba“ allein im Gehege.