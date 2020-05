Corona-Krise treibt den „Pfusch“ ordentlich an

Der Corona-Krise treibt den „Pfusch“ in Österreich ordentlich an. Der Grund dafür liegt im Wesentlichen in der starken Zunahme der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit. „Viele Betroffene werden versuchen, zumindest einen Teil der Einkommensverluste durch selbst pfuschen oder im Pfusch arbeiten lassen auszugleichen“, so der Linzer Professor Friedrich Schneider.