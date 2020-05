OGH: Check-in-Gebühr von Laudamotion unzulässig

OGH sieht „versteckte Gebühr“

Und selbst wenn ein Kunde erkennen könne, dass der Check-in am Flughafen zusätzlich zu zahlen sei, müsse er nicht mit einem Entgelt in Höhe von 55 Euro rechnen, da viele andere Fluglinien dafür nichts oder wesentlich weniger verlangen. Außerdem beanstandete das Höchstgericht, dass die Gebühr unter den „Nützlichen Infos“ bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen „versteckt“ sei und die Kunden dadurch überrascht würden. Des Weiteren sei es denkbar, dass Kunden die technischen Voraussetzungen für den Online-Check-in nicht zur Verfügung stünden oder dieser aus Gründen scheitern könnte, die im Bereich der Fluglinie liegen. Und man dann aber gezwungen wäre, den kostenpflichtigen Check-in in Anspruch zu nehmen, wenn man fliegen möchte.