Weiter Ärger um Check-in-Gebühr bei Laudamotion

Laudamotion bot keine Lösung an

Im Fall von Herrn T. blieb Laudamotion auch gegenüber der Ombudsfrau knallhart und zeigte sich nicht kulant. Bei Abschluss der Buchung müsse man die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptieren, darin sei die 55-Euro-Gebühr ausdrücklich festgehalten, so die Airline. Funktioniere der Online-Check-in nicht, müsse man sich umgehend telefonisch oder via Chat an den Kundenservice wenden. Eine nachträgliche Beschwerde könne man nur mit Nachweisen wie Screenshots bearbeiten. Und einen solchen Nachweis habe der Leser eben nicht erbracht.