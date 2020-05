Tablet, Smartphone & Co. in der Schule der Zukunft

Statt uns in Stellungskriege über die Frage zu verstricken, ob Smartphones, Tablets und Laptops in der Schule Teufelszeug oder pädagogische Allzweckwaffen sind, sollten wir uns dem Bildungsexperten zufolge in Zeiten von Corona besser fragen: Glauben wir wirklich, dass in zehn Jahren Lehrer noch immer mit dem Rücken zu ihren Schülern vor einer Tafel stehen werden, um mit Kreide Formeln draufzuschreiben, die sie dann wieder löschen, sobald die Tafel voll ist, um dieses Ritual nach der Pause in der Nachbarklasse zu wiederholen?