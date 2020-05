Seezugang für Hunde beim Strandbad bleibt

„Der Seezugang für die Hunde neben dem Klagenfurter Strandbad bleibt erhalten. Das wurde auch am Dienstag im Stadtsenat so beschlossen“, versichert Harald Raffer, Pressesprecher der Stadtwerke. Da im Zuge der aufgrund von „Corona-Abstandsregeln“ notwendigen Strandbad-Erweiterung auch die sogenannte „Hundewiese“ genannt wurde, befürchteten Hundebesitzer das Aus dieses beliebten Plätzchens. „Die Besitzer hätten dann keine Möglichkeit mehr, ihre Vierbeiner in den See zu lassen“, so eine Hundehalterin, die daher sogar eine Petition gestartet hat. Das Thema ist nun aber vom Tisch.