Das Coronavirus macht keine Sommerferien

Heißt das, wir können nun so weitermachen wie vor dem Ausbruch?

Ganz klares Nein, es geht jetzt vermehrt darum, eigenverantwortlich mit der Infektionsgefahr umzugehen und individuelle Risikoabwägung zu betreiben. Das Virus wird uns weiter begleiten, und wir müssen dieses Wissen in den Alltag integrieren. Auch etwa in Hinblick auf verstärkte Reisetätigkeit und die Urlaubszeit.