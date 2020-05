Jagdkommando sucht weibliche Verstärkung

„Wir sind voll einsatzfähig“

Die Elitetruppe, stationiert bei Wiener Neustadt, öffnete nun für eine offizielle Übung die Pforten und gewährte Einblick in den actiongeladenen Alltag. „Wir sind voll einsatzfähig und topmotiviert“, erklärte Oberst Ségur-Cabanac. In Zukunft will sich der neue Kommandant auf die Vielzahl an friedensbewahrenden Einsätzen und Ausbildungsmissionen konzentrieren, aber auch weibliche Verstärkung suchen.