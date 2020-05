Coronavirus-Alarm bei Borussia Mönchengladbach!

Nach Informationen der „Rheinischen Post“ aus Vereinskreisen sind ein Spieler und ein Physiotherapeut betroffen. Von Klub-Seite her wollte man sich am Dienstag dazu nicht äußern und verwies auf eine Erklärung nach den Ergebnissen des zweiten Tests. Die beiden Positiv-Fälle sind laut „RP“ nach der ersten Testreihe bekannt geworden. Die beiden Personen seien in Quarantäne, der übrige Teil des Teams nimmt am Trainingsbetrieb teil.