„Kann nicht sein, dass Apps verpflichtend werden“

Zwar haben Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag klargestellt, dass die Corona-App freiwillig bleiben wird, zufrieden will sich Scherak (ganzes Interview im Video oben) mit diesem Statement jedoch nicht geben: „Es gab in letzter Zeit immer wieder Meinungsumschwenkungen der Regierung. Beim Mund-Nasen-Schutz hat es anfangs auch geheißen, dass den keiner braucht. Jetzt ist er verpflichtend.“