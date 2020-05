Rowdys fällten Maibaum: VP-Kritik an „Brauchtum“

„Jeder, der Brauchtum pflegt, weiß, dass ein Maibaum nur in der Nacht nach dem Aufstellen gestohlen werden darf. Wir verurteilen diese Vorgangsweise auf das Schärfste“, empören sich Bürgermeister Christoph Kainz und JVP-Chef Raphael Schöps in einem Schreiben an ihre Bürger. Der Schock nach der dreisten Attacke in der Nacht auf den 1. Mai sitzt wohl noch tief. Die Bürger sind mit ihrer Meinung eher gespalten. „Bissl übertrieben das Ganze. Dann kann man ja das Brauchtum auch gleich sein lassen“, erklärte gestern ein „Krone“-Leser.