Stadtchef lädt Corona-Krisenstab zur Dankesfeier

Auch in die Stadt Salzburg kehrt langsam der Alltag zurück. Seit Ende Februar war der Krisenstab des Magistrats im Einsatz, stellte mehr als 1000 Bescheide aus und führte 800 Quarantäne-Kontrollen durch. Dafür will sich Bürgermeister Harald Preuner bedanken - und lädt gut 50 Mitarbeiter ausgerechnet in Corona-Zeiten zu einer geselligen Feier in der TriBühne Lehen ein.