Lokal um 23h renoviert: Besitzer muss 600 € zahlen

Ein paar Flaschen Wieselburger-Bier standen herum, Musik lief in dieser Nacht am 24. März. Mitten in Wien, trotz Corona-Maßnahmen. Dominik Paukner dachte sich offenbar nicht viel dabei. Immerhin, so sagt er im „Krone“-Gespräch, wollte er doch nur sein Lokal ausmalen - zu dritt.