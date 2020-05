Quartett überfiel 26-Jährigen und raubte ihn aus

In der eigenen Wohnung in Bad Schallerbach wurde ein 26-Jähriger im Februar Opfer eines Überfalls. Vier Maskierte stürmten sein Zuhause, stahlen Bargeld und Wertgegenstände. Am kommenden Montag wird nun diese Home Invasion, die einen Drogenhintergrund haben soll, in Wels vor Gericht verhandelt.