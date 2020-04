Sieben Tote bei Ausbruchsversuch in Sierra Leone

Die Polizei in der Hauptstadt Freetown berichtete, dass das Pademba-Road-Gefängnis am Mittwoch in der Früh in Flammen gestanden hatte. Die Regierung von Sierra Leone verurteilte den „versuchten Gefängnisausbruch“ scharf. Es handle sich um einen Versuch, die Staatssicherheit zu untergraben. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.