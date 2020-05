Abstand ist auch „mobil“ geboten

Ein ähnliches Bild herrscht in Podersdorf. „Der Mobilheimplatz ist stark frequentiert, die Leute sind bereits in den Startlöchern gestanden“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Wohlfahrt. Wobei es auch Ältere gegeben habe, die sich vorab erkundigt hätten, ob der Platz nicht zu voll sei. Eine Maskenpflicht gibt es nicht, es wird auf Eigenverantwortung gesetzt. In Neufeld sind ebenso die ersten Gäste anzutreffen. Der große Ansturm blieb noch aus, am Wochenende dürfte die Zahl der Gäste aber steigen.