Infineon eröffnet eigene Straße

Die neu errichtete Infineonstraße feiert am 1. Mai ihre Eröffnung. Sie liegt zwischen der Bruno-Kreisky-Straße und dem Firmensitz, und bringt eine direkte Anbindung an die Autobahn. „Es braucht Maßnahmen, die den Verkehr rund um das Werksgelände neu lenken und entlasten – für uns und unsere Nachbarschaft“, erklärt Oliver Heinrich, Finanzvorstand der Infineon Austria. Beim Bau schenkte die Stadt vor allem der Umwelt besondere Aufmerksamkeit. „Wir haben acht Amphibiendurchgänge und Leiteinrichtungen für Kleinlebewesen zur gefahrlosen Querung der Straße errichtet“, so Stadtrat Harald Sobe.