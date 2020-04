Johnson hat seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach überstandener Covid-19-Erkrankung am Sonntagabend am Regierungssitz Downing Street in London eingetroffen und hat am Montag seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. In einer ersten Erklärung erteilte er Forderungen nach einer vorzeitigen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien prompt eine Absage.