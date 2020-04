Zwei Salzburgerinnen bekommen ihren Namen zurück

Nachname wurde nach 45 Jahren zum Problem

Ähnlich der zweite Fall: Eine 1951 geborene Salzburgerin nahm 1973 nach einer Heirat den portugiesischen Namen ihres Mannes an. 2018 berichtigte plötzlich der Salzburger Bürgermeister den Nachnamen und strich den Zusatz „Nobre de“ – was übersetzt so viel wie „Edler von“ heißt.