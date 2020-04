An Regierungsprogramm will LH Platter festhalten

Es gehe nun darum, an die Krisensituation angepasste Entscheidungen zu treffen, so Platter. Investitionen sollen angekurbelt und ein Zukunftsprogramm mit einem Konjunkturpaket erstellt werden. „Das steht jetzt im Fokus“, betonte der Landeshauptmann, der wie Wallner mit Schwarz-Grün regiert. In der Tiroler Landesregierung habe man nicht die Absicht, das Regierungsprogramm zu verändern. Auf die Frage, ob er auch, wie Wallner, eine Anpassung des Regierungsprogrammes auf Bundesebene für notwendig hält, meinte Platter: „Die werden das so entscheiden, wie es richtig ist. Ich unterstütze die Bundesregierung in ihren Entscheidungen.“