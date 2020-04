Mehr soziale Ungleichheit und fragile Solidarität

Die Corona-Krise hat die Ungleichheit in Österreichs Gesellschaft erstaunlich schnell wachsen lassen, zeigen Daten des Austrian Corona Panel Projects, einer in regelmäßigen Abständen durchgeführten Online-Befragung. „Wer schon vor der Krise wenig Geld hatte, hat jetzt noch weniger“, so Politologin Barbara Prainsack von der Uni Wien. Außerdem beobachtete die Expertin eine schnell kippende Solidarität gegenüber Risikogruppen - ähnlich wie in der Flüchtlings-Krise im Jahr 2015.