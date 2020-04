UEFA-Notfallplan sieht sogar neues Liga-Format vor

In Österreich spielen laut aktuellem Modus der Meister und der Vizemeister in der Champions-League-Qualifikation. Der Ligadritte erhält einen Fixplatz in der Europa League, sofern nicht Zweitligist Austria Lustenau das ÖFB-Cup-Finale gegen Serienmeister Salzburg gewinnt oder Salzburg als Cupsieger auf einen noch schlechteren Endrang als Platz drei abrutscht. Zwei weitere Plätze in der Europa-League-Qualifikation werden über die Liga vergeben - einer davon geplanterweise über ein Play-off dreier Teams.