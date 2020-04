Liga will Mitte Mai mit Geisterspielen starten

Trainingsstart am Dienstag

Fest steht aber: Die Partien würden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen werden, pro Match wären laut Ebenbauer „minimal 161 Personen“ im Stadion. Darin inkludiert sind etwa Spieler, Betreuerstab, Schiedsrichter, Ballbuben, Mitarbeiter der TV-Produktion und eventuell Journalisten. Das Training in Kleingruppen könnte für die Oberhaus-Vereine und Cupfinalist Austria Lustenau nach den Angaben des Liga-Vorstands am Dienstag beginnen, also einen Tag nach der für Montag erwarteten Verordnung. Überhaupt stehe man in punkto medizinisches Gesamtkonzept in ständigem Austausch mit dem Sport- und Gesundheitsministerium, erklärte Ebenbauer.