Bitter! Puchners Wadenbein noch einmal zersägt

Der Schien- und Wadenbeinbruch bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz hatte für Mirjam Puchner Anfang März 2020 die fünfte Operation zur Folge. Nun schöpft die 27-Jährige vom WSV St. Johann aber wieder Hoffnung. Salzburgs letzte Siegerin in einem Weltcup-Rennen will im Juli auf den Schnee zurück. Bis dahin steht neben dem Aufbau-Training auch die Polizei-Ausbildung am Programm.