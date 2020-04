Dennis gewann 1. Etappe der „The Digital Swiss 5“

Noch bis Sonntag messen sich die Profis in vier weiteren Etappen. Gesamtwertung gibt es keine, jedes Teilstück wird als Einzel-Event gewertet. Die Fahrer sind auf ihrer Rolle zu Hause digital miteinander verbunden. Sie sehen auf ihren Monitoren die Original-Streckenabschnitte gewisser Etappen der Tour de Suisse und in Echtzeit die Positionen ihrer Konkurrenten im Wettkampf. Dabei gibt das Programm den jeweiligen Widerstand auf die Pedale - angepasst an die echte Topografie der Strecke. Zum Schmunzeln regten die Autos an, die durchs Feld fuhren. Um die Daten der Fahrer in ein Livebild zu übertragen, war die Strecke zuvor abgefahren und gefilmt worden.