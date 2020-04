Brand bei Bauernhof: Zwölf Feuerwehren im Einsatz

Zu einem gefährlichen Brand ist es in der Nacht auf Donnerstag in Nötsch gekommen. Gegen 1.30 Uhr hatte das Nebengebäude eines Bauernhofes Feuer gefangen - und das in einem dicht verbauten Siedlungsgebiet. Gleich zwölf Feuerwehren mussten anrücken, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.