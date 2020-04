Donauzentrum: Neun Stunden Kampf gegen die Flammen

Brand vor knapp einem Jahr an der gleichen Stelle

Die Ermittlungen zur Brandursache hatte das Landeskriminalamt Wien bereits am Montag übernommen. Es steht jedenfalls fest, dass Dachsanierungsarbeiten stattgefunden haben. Erst im März 2019 hatte es an der gleichen Stelle am Dach des Einkaufszentrums einen Großbrand gegeben. Zwei Bauarbeiter wurden in der Folge wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst angezeigt. Die beiden dürften bei Schweißarbeiten im Zuge einer Renovierung den Brand verursacht haben.