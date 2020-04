Junger Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 20. April 2020 gegen 15.45 Uhr mit seinem Mountainbike in einer Gruppe in der Gemeinde Niederkappel in Richtung Ruine Haichenbach in der Schlögener Schlinge. Er war der Erste der Gruppe und bereits etwas voraus. Der Radfahrer fuhr auf einem Forstweg eine ca. 180 cm hohe Böschung hinauf und sprang von dieser wieder hinunter. Dabei ging er aus unbekannter Ursache zu Boden.