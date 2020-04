138 Covid-19-Fälle in Asyl-Unterkunft in Lissabon

In einer Flüchtlingsunterkunft in Portugal sind 138 Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Wie die Stadtverwaltung von Lissabon am Montag mitteilte, wurden die betroffenen Bewohner alle unter Quarantäne gestellt. Die insgesamt rund 180 teils aus Afrika stammenden Flüchtlinge waren in einer Jugendherberge untergebracht.