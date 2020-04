Schul-Neustart im Mai? SPÖ erhöht Druck

Während bereits vergangene Woche kleinere Geschäfte wieder öffnen durften und auch die Gastronomie schon bald wieder ihren Betrieb aufnehmen soll, sprechen sich immer mehr Stimmen in Österreich für eine baldige Rückkehr zum Unterricht in den Schulklassen aus. Wie das Ö1-„Mittagsjournal“ am Montag berichtete, machen dabei vor allem die von einer SPÖ-Mehrheit angeführten Bundesländer Druck. Sie fordern so schnell wie möglich einen Fahrplan von der Regierung.