Alpen-Adria-Uni in Klagenfurt sperrt wieder auf

Zehnter Corona-Todesfall in Kärnten

Wie das Land Kärnten am Sonntag bekannt gab, gibt es nun den zehnten Corona-Todesfall in unserem Bundesland. Aktuell am Virus Erkrankte werden in Kärnten heute, Montag, 77 gezählt. Am wenigsten Infektionen gibt es im Bezirk Hermagor - es sind nur fünf.