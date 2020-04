So kehrt jetzt Leben in Kärntens Gemeinden zurück

„Man sieht, dass wieder mehr Leute unterwegs sind. Ein gutes Zeichen ist auch, dass unser Wochenmarkt am Samstag wieder voller Standler war“, so Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner. Die Stadtgemeinde hatte extra Security am Hauptplatz aufgestellt, um dafür zu sorgen, dass alle Besucher die Abstände einhalten. „Es waren aber eh alle diszipliniert. Mittlerweile hat man sich ja an die Regeln gewöhnt“, so Treffner.