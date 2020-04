Politik trauert um Wehrmachtsdeserteur Wadani

Geboren wurde Wadani am 11. Oktober 1922 in Prag. Ende 1938 musste die Familie nach Wien auswandern. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs meldete sich Wadani freiwillig zur Luftwaffe mit der festen Absicht, mit der Zivilbevölkerung und dem bewaffneten Widerstand in den besetzten Ländern zu kooperieren. 1944 gelang es Wadani, in der Nähe von Aachen zu den alliierten Streitkräften überzulaufen.