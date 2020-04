Sucheinsatz: Tiroler verirrte sich bei Wanderung

Schwieriger Bergrettungseinsatz in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland: Ein 18-Jähriger war am Abend zu einer Wanderung aufgebrochen und hatte sich nach Einbruch der Dunkelheit beim Abstieg verirrt. Nachdem die Mutter und der Bruder des Betroffenen erfolglos nach ihm gesucht hatten, rückte die Bergrettung zu einer Suchaktion aus. Der junge Mann konnte schließlich in den frühen Morgenstunden in steilem Gelände entdeckt und gerettet werden. Zu einem Sucheinsatz kam es außerdem in Osttirol - auch hier gab es ein glückliches Ende.