Todeszahl-Höchstwert: Trump sieht Peak überwunden

Am Tag, an dem die USA die bisherige, auch weltweite Höchstzahl (2400) an Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden zu verbuchen haben, hat Präsident Donald Trump neue Richtlinien angekündigt, die eine Rückkehr zur Normalität einläuten sollen. Diese Richtlinien seiner Regierung sollen am Donnerstag vorgestellt werden, sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses. Er sieht den Höhepunkt bei den Covid-19-Fällen im Land überwunden. Dem Kongress droht der Präsident übrigens mit einer Zwangspause, um freie Stellen in seiner Regierung ohne Gegenwehr besetzen zu können. Für weiteres Kopfschütteln sorgte Trump mit seiner Entscheidung, seinen Namen auf „große, fette Schecks“ der Steuerbehörde drucken zu lassen.