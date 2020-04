Spaziergang mit Schaf: Harte Strafe für Italiener

In Italien dürfen Bürger nur aus beruflichen oder dringenden Gründen auf die Straße, wie etwa um Besorgungen im Supermarkt oder in der Apotheke zu tätigen. Um Menschenversammlungen im Freien zu verhindern, haben die meisten italienischen Städte Parks und Grünflächen gesperrt. In einigen Regionen ist inzwischen auch das Joggen und das Radfahren untersagt. Die Ausgangssperre hat Italien unlängst bis zum 3. Mai verlängert.