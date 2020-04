Deutsche „Anti-Corona-Anwältin“ in Psychiatrie

In der Sprachnachricht schilderte die Anwältin offenbar, sie sei mit Handschellen gefesselt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Nach dem Gespräch mit einer Ärztin habe sie die Nacht als einzige Patientin in einer Isolierstation verbracht. Am Sonntag habe sie dann ein Zimmer mit Bad und ihr Handy erhalten sowie Bücher gebracht bekommen. Sie sage außerdem, sie sei dort in Sicherheit „vor ganz dunklen Mächten“.