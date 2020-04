Viele Fragen zum digitalen Unterricht zuhause

Ping, ping! Partner von Pädagogen hören seit Wochen diesen Ton, wenn wieder eine Whats-App-Nachritt am Smartphone eintrifft. Viele Lehrer kommunizieren in der Coronakrise vorwiegend damit, auch wenn das offiziell nicht gerne gesehen wird, so Werner Schlögelhofer, Leiter des Pädagogischen Dienstes in der oö. Bildungsdirektion: „Da gibt es unsere Hallo-App, die genauso funktioniert, aber Datenschutz bietet.“