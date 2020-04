Corona: Hoffnung auf Arznei in wenigen Monaten

Er hat aber auch Hoffnungsvolles zu berichten: Es gebe kein Krankenhaus in Österreich, bei dem es eng geworden wäre, tausend Intensivbetten seien noch frei, ebenso jedes zweite Beatmungsgerät. Und: In Sachen Corona-Medikament sei „vieles im Laufen“. Er hoffe in wenigen Monaten auf eine entsprechende Arznei und zu Jahresbeginn eventuell mit einem Impfstoff, so Rudolf Anschober. Bei anstehenden Operationen sei eine Lockerung geplant, nicht mehr nur die ganz akuten Notfälle sollen drankommen.