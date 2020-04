Corona-Krise: Ist die Globalisierung am Ende?

Wenn die Corona-Krise einmal überstanden ist, wird es so einiges zu diskutieren geben. Man wird über Konkretes reden müssen, wie zum Beispiel darüber, was in Tirol falsch gelaufen ist, auch über Relevantes, wie die (Nicht-)Performance der Europäischen Union in dieser schwierigen Zeit, aber auch das große Ganze wird und muss hinterfragt werden. Denn selbst der hartgesottenste Globalist wird nach dieser Krise nicht leugnen können: Dieses System hat versagt. Die Globalisierung hat nicht das gehalten, was sie uns versprochen hat.