100 Corona-Tote in Seniorenheim: Justiz ermittelt

Ermittlungen gegen weitere Pflegeheime in der Lombardei

Es ist nicht das einzige Pflegeheim, gegen das die Justizbehörden aufgrund von Todesfällen ermitteln. Mehrere anderen Seniorenheime in der Lombardei stehen ebenfalls im Visier der Behörden. Von den mehr als 10.000 Todesopfern, die in der Region der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen sind, lebten 1822 in Seniorenheimen, berichtete der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut, Silvio Brusaferro.