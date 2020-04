Firma wegen Vermittlung von Erntehelfern in Kritik

Immoservice24 vermittelt die Erntehelfer an die Tiroler Bauern, die über fehlende Arbeitskräfte aus dem Ausland klagten. Die Arbeiter werden von Immoservice24 an die Bauern auf Werkvertragsbasis vermittelt. Die Bauern zahlen pro Person und 7,5-Stunden-Arbeitstag pauschal 120 Euro netto für die Vermittlung. Immoservice24-Geschäftsführer Patrick Steffens wiederum stellt die Erntehelfer auf Basis des „Rahmenkollektivvertrages für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung an“, hieß es in einem Bericht des „Standard“. Für Arbeitskräfteüberlasser gelte aber ein besserer Kollektivvertrag (KV) - es würde sich aber für Steffens laut eigenen Angaben nicht rechnen, die Anstellung nach diesem KV vorzunehmen.